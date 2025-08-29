おいしいものが大好きなイラストレーター・漫画家の山森めぐみです。この連載では、私の子ども時代の思い出の味や、2人の子どもたちがお気に入りの料理など、〈こども飯〉というテーマで漫画エッセイをお届けしています。今回は、私が小さい頃、夏休みに食べていたフルーツポンチにまつわるエピソードです。夏休みももう終わりますね。我が家の子ども達も友達と遊んだり花火を見に行ったりプールへ行ったりと、夏を満喫していまし