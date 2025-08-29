板野町で発生した山火事で、県は自衛隊に災害派遣要請を行い、現在、ヘリコプターによる消火活動が行われています。現場から中継です、増富さん。 （記者）「私は現場から９キロほど離れた地点にに立っています」「私が到着した２時間ほど前に比べると、火は落ち着いた印象」「現在も、ヘリコプターによる消火活動が続けられています」 山火事が発生しているのは、高松自動車道板野インターチェンジ北側の