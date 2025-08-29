今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第22週「愛するカタチ」（第110回）が29日に放送され、嵩（北村匠海）作のラジオドラマ「やさしいライオン」が披露されると、ネット上には「ただただ涙が出る」「心洗われる」「言葉にならない感動」などの反響が寄せられた。【写真】ラジオドラマを聴く登美子（松嶋菜々子）昭和42年5月。のぶと嵩は引っ越しをして羽多子（江口のりこ）と同