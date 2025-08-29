Hey! Say! JUMPの中島裕翔が、8月28日（木）、同日付でグループを卒業することが、STARTO ENTERTAINMENTの公式ホームページで発表された。これを受け、同日にメンバーの伊野尾慧が自身のInstagramでストーリーズを更新。ファンへメッセージを送った。【写真】伊野尾慧、中島裕翔の卒業を受けファンへメッセージ■深夜投稿に反響この日STARTO ENTERTAINMENTは公式ホームページで、中島が8月28日（木）をもって、Hey! Say! JUMP