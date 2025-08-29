11人組グローバルボーイズグループのINIの池崎理人、後藤威尊、西洸人が、米フロリダ州ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートにある2つのウォーター・パークをレポートする動画が、8月29日（金）に、ディズニー公式YouTubeで公開された。【動画】約1時間20分！INI 池崎・後藤・西がウォーターパークを案内■体を張ってパワフルにレポートこれまで、Kevin’s English Roomがナビゲートするウォルト・ディズニー・ワールド