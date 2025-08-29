【モデルプレス＝2025/08/29】タレントの小倉優子が28日、自身のInstagramを更新。高タンパク質を意識した手作りの節約メニューを公開し、反響が寄せられている。【写真】小倉優子「品数多くてすごい」と話題の節約献立◆小倉優子、鶏胸肉使用の節約献立とレシピを紹介小倉は「全て簡単お料理ですが、高タンパクと節約メニューになりました」と鶏胸肉の青椒肉絲、ちくわのチーズ豚巻き、鯵の刺身など計7品を並べた食卓を公開。ちく