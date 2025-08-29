【モデルプレス＝2025/08/29】元NMB48の白間美瑠が28日、自身のInstagramを更新。美しい海を背景にした水着姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】元NMBメンバー、美スタイル際立つ水着姿◆白間美瑠、水着姿で海満喫白間は「海大好き」とつづり、青い空と美しい海を背景にした水着姿の写真を公開。ネイビーのビキニを着用し、笑顔でポーズを決めた写真を載せている。この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「ウエスト綺麗」「