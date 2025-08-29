日本女子ツアー通算１４勝の有村智恵（３７）、同通算２勝の原江里菜（３７）が発起人を務めるＬＡＤＹＧＯ初の夏の特別イベント「ＬＡＤＹＧＯ ＴｗｉｌｉｇｈｔＳｕｍｍｅｒＦｅｓ」が２６日、千葉の東千葉ＣＣで女性アマチュアゴルファー約６０人が参加して行われた。ＬＡＤＹＧＯ初の一般客（女性限定）が参加した、真夏のゴルフフェスティバルが無料の託児所なども設置されながら華やかに開かれた。有村