２９日の金曜ロードショー（後９時）は、３週連続放送となるスタジオジブリ作品のラストを飾る「もののけ姫」（１９９７年）が枠を５５分拡大して登場。「金ロー」では、２０２３年７月以来、１４回目となる。２年前の放送時のコラムでもあらすじは紹介しているが、復習のつもりで念のため。「東と北の間の国」で暮らす少年・アシタカはある日、人間の行為により「タタリ神」と呼ばれる怪物となったイノシシに対して村人を助け
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 趣里 RYOKIとの結婚を正式発表
- 2. 趣里&凌輝 きょうにも入籍発表か
- 3. モテ芸人が惚れ込む美女の正体は
- 4. えぐい 中居氏1人で損害453億円
- 5. 松居一代 1カ月前に途絶えた安否
- 6. 長渕との結婚生活で心ズタズタに
- 7. TOHOの軽食売り場 混雑を極める
- 8. 気象予報士イジリ フジに不快感
- 9. 声優の土師孝也さん死去 72歳
- 10. 蒼井優に交代のCM 手厳しい意見
- 1. TOHOの軽食売り場 混雑を極める
- 2. 蒼井優に交代のCM 手厳しい意見
- 3. 悠仁さま チェーン店以外はNGか
- 4. タトゥー騒動で判明 根強い嫌悪
- 5. 「うなずかない若者」増加の背景
- 6. 妻帰宅も 夫&子どもが倒れていた
- 7. ガラガラ 歌舞伎町タワー廃墟化?
- 8. 「ラブブ」流行 電車で盗撮も
- 9. 河口湖に異変「歩ける状態」に
- 10. 血流した男女遺体 駐車場で発見
- 1. 「下着ディズニー」投稿が物議に
- 2. 神谷代表「再び日本を侍の国に」
- 3. 議員報酬にへずま氏震える 反響
- 4. 河口湖の湖底むき出し 衝撃写真
- 5. 小泉氏&年長者が2ショ 構図物議
- 6. 石破首相個人の責任言及を回避へ
- 7. 議員の「氏名公表」で未回答急増
- 8. 総裁選の前倒し 賛同の動き拡大
- 9. 「ホームタウン」誤情報拡散で外務政務官「対応遅かった」
- 10. 「3月に言え」米巡り政府に指摘
- 1. ブラジルで岩登るナマズ発見
- 2. ウクライナ 東欧2カ国と対立か
- 3. 江南スタイルのPSYを警察が告発
- 4. 日本の刺身「美味すぎて昇天」
- 5. 日本のサービスが低下 中国
- 6. 金正恩氏に26カ国首脳がどよめく
- 7. 米露会談 日本人には意味不明
- 8. 自殺した少年の両親がOpenAI提訴
- 9. 韓国女優の衝撃人種差別を告白
- 10. 人食いバクテリアの感染者増 米
- 1. 遂にセゾンも改悪…人気特典終了
- 2. 高い・まずい・遅い? 王将客離れ
- 3. 交通系ICに重大な脆弱性みつかる
- 4. ホンダの本社機能が移転 理由は
- 5. 不妊治療し出産「最後のけじめ」
- 6. 年金繰上げで「失うお金」警鐘
- 7. 亀田製菓に異変「社は空中分解」
- 8. 麻布台ヒルズが廃墟化? 噂の真相
- 9. エアコン室外機カバーの利点
- 10. 日本人の暮らしが楽にならない訳
- 1. 厳しい職場です 求人看板が話題
- 2. Amazonでボトル飲料が最大41%OFF
- 3. Apple製品がAmazonで最大26％OFF
- 4. Amazonセール目前 iPadも登場へ
- 5. 20代&30代で 転勤を命じられたら
- 6. Amazonセール目前 注目商品は?
- 7. フットロッカー 業界全体波及か
- 8. 車の現在地が分かるUSBアダプタ
- 9. 「FeliCaの脆弱性」、Suica・PASMO・WAON・QUICPay・楽天Edyがコメント
- 10. auが3つの新料金プランを発表
- 1. 広陵OB「事実が隠されています」
- 2. 大坂なおみ 暴言騒動に「最悪」
- 3. 大谷は買っていない? 疑惑が浮上
- 4. 広陵 入学予定の有力選手が流出?
- 5. 中日蒼白…もう藤浪責められない
- 6. 胴元告白 水原受刑者との出会い
- 7. 白星でも喜べず 大谷に大問題
- 8. ゴルフ名門校でも 暴力問題発生?
- 9. 大谷がまさかの陥落 落胆の声
- 10. 200勝ならず 巨人田中将大抹消へ
- 1. 趣里 RYOKIとの結婚を正式発表
- 2. 趣里&凌輝 きょうにも入籍発表か
- 3. モテ芸人が惚れ込む美女の正体は
- 4. えぐい 中居氏1人で損害453億円
- 5. 松居一代 1カ月前に途絶えた安否
- 6. 長渕との結婚生活で心ズタズタに
- 7. 気象予報士イジリ フジに不快感
- 8. 声優の土師孝也さん死去 72歳
- 9. 離婚フラグ? 白石美帆に疑念の声
- 10. せいじ 一線を越えた言葉の代償
- 1. 普通の日傘より涼しい 日本上陸
- 2. IKEA原宿&新宿 2026年に営業終了
- 3. 「親が老害」寿司屋で順番待ち
- 4. セリアの可愛いチャームが可愛い
- 5. 100均だけでできる! 賃貸収納8選
- 6. 伝説の2週間限定 マックの商品
- 7. コストコのランドリー商品が優秀
- 8. Amazon大型セール まとめ買いも
- 9. 片付け なぜ後回しになりがち?
- 10. ワークマン 高コスパTシャツ