気象庁などは、日本列島の太平洋側を流れる黒潮が大きく南に迂回（うかい）し、蛇行する「黒潮大蛇行」について、今年4月に終息したと発表しました。今回の大蛇行は2017年夏から、およそ8年近く続いていて、過去最長となっていました。黒潮は日本列島の太平洋側を流れる暖かい海流で、通常は九州の沖から陸地に沿って流れています。しかし、2017年8月頃から、紀伊半島から東海沖にかけて南に大きく迂回して蛇行する状態が続いてい