来月の食品の値上げは1400品目を超え、9か月連続で前の年を上回る見込みです。帝国データバンクによりますと、家庭用を中心とした9月の飲料や食料品の値上げは、1422品目にのぼります。調味料や冷凍食品の値上げが多数となったほか、アイスクリームなど冷菓製品はロッテ、森永乳業、明治などが9月出荷分から一斉に値上げします。また、10月は3000品目を超える見通しで、年間では2年ぶりに2万品目を超えることになります。原材料の