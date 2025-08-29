◆第１回中京２歳Ｓ・Ｇ３（８月３１日、中京競馬場・芝１４００メートル）出走馬１３頭の枠順が８月２９日、確定した。前走で７馬身差の圧勝劇を披露したスターアニス（牝２歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）は５枠７番に決まった。同舞台で新馬勝ちのマイケルバローズ（牡２歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）は２枠２番。デビュー３戦目の前走で、上がり最速３３秒４で差し切ったタマモイカロス（牡２歳、栗