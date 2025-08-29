◆第６０回札幌２歳Ｓ・Ｇ３（９月６日、札幌競馬場・芝１８００メートル）１週前追い切り＝８月２９日、札幌競馬場７月２７日の札幌で新馬勝ちしたサンセットゴールド（牡２歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キズナ）が、順調な仕上がりを見せた。朝一番にダートコースを単走で駆け抜けて、スピード感あふれるフットワークをアピールした。４代母にハッピートレイルズ、３代母に０３年の京都牝馬Ｓを制したハッピーパスを持ち、一族