◆米大リーグフィリーズ１９―４ブレーブス（２８日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンバンクパーク）フィリーズのカイル・シュワバー外野手が２８日（日本時間２９日）、本拠のブレーブス戦でメジャータイ記録の４本塁打をマークした。初回の第１打席で７試合ぶりの４６号ソロ本塁打を放ち、並んでいたドジャース・大谷翔平を突き放すと、４７号２ラン、４８号３ランも連発し、メジャータイ記録の４本目となる