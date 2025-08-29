「お金がないので簡単に稼げると思った。」今年７月、大阪市内の居酒屋に合鍵を使って侵入し、高級ウイスキー２本を盗んだとして２２歳の男が逮捕されました。建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、大阪府枚方市に住む酒配送会社の社員で２２歳の男です。警察によりますと男は、今年７月１日午前９時ごろ、大阪市西区にある居酒屋に合鍵で侵入し、店内の棚にあった高級ウイスキー２本（時価３万円相当）を盗んだ疑いがも