◆第６０回札幌２歳Ｓ・Ｇ３（９月６日、札幌競馬場・芝１８００メートル）１週前追い切り＝８月２９日、札幌競馬場８月２日の札幌で新馬勝ちしたポペット（牝２歳、栗東・高橋康之厩舎、父サトノクラウン）が、元気いっぱいの雰囲気で順調な仕上がりをアピールした。ダートコース単走で駆け抜けて、直線では少し気合をつけた程度で前向きさが光った。手綱を執った橋木太希騎手は「行きっぷりも良かったし、折り合いも道中でい