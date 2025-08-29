自民党はきょう、参議院選挙に敗北した要因を総括する文書について議論し、取りまとめる方針です。石破総理ら党執行部の責任論についてどう書き込むか、詰めの協議がおこなわれる見通しです。総括における石破総理の責任論と、今後の“総裁選前倒し”に向けた動きが密接に関係してくることから、執行部も書きぶりを慎重に検討するものとみられます。自民党はきょう午後、参院選敗北の総括をめぐって協議し、報告書を取りまとめたい