神戸のマンションで女性が殺害された事件。逮捕された男は「事件の2日前の朝、女性を見つけ、勤務先まで後をつけた」と話しているということですが、JNNは男が女性を初めて認識したとみられる映像を入手しました。【写真を見る】神戸マンション殺害「容疑者が女性を後ろから追う映像」入手“被害女性を初めて認識した瞬間”とみられるこれは今月18日、事件2日前の朝、殺害された女性の勤務先近くにある防犯カメラの映像です。