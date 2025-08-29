外務省は来年度予算案の概算要求について、今年度の当初予算より1163億円多い8743億円を計上すると発表しました。偽情報対策や邦人保護体制の強化などが盛り込まれています。外務省は来年度予算案の概算要求について5本の柱を掲げ、そのうち偽情報対策やAIを使った分析など情報戦への対応に441億円を計上しました。また、不安定な中東情勢を念頭に、緊急事態が発生した際、邦人保護の「最後の砦」となる在外公館の機能を強化するな