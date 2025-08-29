◆中京２歳Ｓ・Ｇ３（８月３１日、中京競馬場・芝１４００メートル）＝８月２９日、美浦トレセンデビュー２連勝での重賞初制覇を目指すパープルガーネット（牝２歳、美浦・森一誠厩舎、父モーリス）は、朝一番の坂路を活気十分に６５秒３―１５秒３で駆け上がった。２７日の最終追い切りは坂路をスピード感たっぷりに５４秒３―１２秒４と軽快な動きを披露。見届けた森一調教師は「十分に仕上がったとみています」。約３か月ぶ