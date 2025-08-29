バレーボール女子元日本代表の木村沙織さん（３９）が２８日、自身のインスタグラムを更新。世界選手権開催中の中で、テレビ出演のオフショットを公開した。透け感のあるブルーのトップスや、ロングスカート姿などを投稿。コメント欄などでは「笑顔が最強に可愛いです！」、「美しい」、「雰囲気変わりましたか？」、「見惚れちゃいます」、「ニュースキャスターみたいで新鮮」との声が寄せられていた。