希望しても認可保育所などに入ることができない待機児童の数が8年連続で過去最少となりました。こども家庭庁によりますと、4月時点での待機児童は前の年より313人減って2254人となり、1994年の調査開始以降最も少なくなりました。保育所などの子どもを預かる施設が増えたことや、少子化で就学前の子どもが減ったことなどが要因とみられます。2017年から8年連続で減少していて、ピーク時と比べると待機児童の数は10分の1以下となっ