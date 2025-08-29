9月5日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『ドキンちゃんとワッフルちゃん』みんなに、おいしいワッフルを、つくってくれる、ワッフルちゃん。パンこうじょうへ、いきたいのに、みちに、まよってしまったんだよ。そこで、ドキンちゃんが、パンこうじょうに、つれていってくれるんだって！ふたりで、なかよく、しゅっぱつするよ！とっても、たのしそうだね！ほかに…『ロールパンナとクレープマン』ばいきんまんに、お