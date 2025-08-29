【台風発生へ】発達する「熱帯低気圧」 熱帯低気圧が、今後２４時間以内に台風に発達する見込みです。また、熱帯低気圧とは別の「反時計回りの渦」が日本付近に予想されています、２９日（金）～９月８日（月）のを画像で掲載しています。 熱帯低気圧は、２９日（金）９時の観測によると、南シナ海の北緯１６度１０分、東経１１３度３０分にあって、西北西に時速２０キロメートルで進んでいます。中心の気圧は１００