YOSHIKIと奈良美智が、8月28日にグランドハイアット東京での記者会見にて、世界的コラボレーションとして「Y by Yoshiki × Yoshitomo Naraコラボワイン」が発表された。米TIME誌2025年「世界で最も影響力のある100人」に選出された2人の日本人、現代アーティストとして世界的評価を受ける奈良美智と、日本人ミュージシャンとしてはじめて選出されたYOSHIKIが、アートとミュージックの両面で世界的評価を受けた存在として手を組む