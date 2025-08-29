神戸市灘区に本社を構え、1928年の創業以来、長年にわたって親しまれているコーヒー会社の1つ、萩原珈琲。同社のトップが今、新たな挑戦に取り組んでいる。同社は生豆の仕入れから焙煎、出荷までを一貫して行い、和歌山や鳥取など100％国産の炭を使う炭火焙煎にこだわる。喫茶店への卸販売を中心に、全国に数多くの取引先を持つ。（写真提供：萩原珈琲）（写真提供：萩原珈琲）そんな老舗を牽引する代表取締役・萩原英治さん