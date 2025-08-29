欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会は２８日、欧州議会や加盟国に対し、米国から輸入する工業製品への関税を撤廃する法案を示した。米国との貿易交渉についての共同声明では、この法案を議会へ提出することが、米国による自動車関税の引き下げの実施条件とされている。ＥＵ側は、今回の対応により、米国がＥＵから輸入する自動車への関税の税率を２７・５％から１５％に引き下げ、８月１日に遡って適用すると説明している