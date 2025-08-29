【NASCAR】第26戦 Coke Zero Sugar 400／デイトナ・インターナショナル・スピードウェイ（日本時間8月25日）【映像】目の前で2台が接触→奇跡的すり抜け（実際の様子）全米で人気のストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の第26戦が行われ、昨シーズン王者のジョーイ・ロガーノがレース序盤の多重クラッシュに巻き込まれたが、奇跡的な脱出を果たしている。“NASCARの聖地”とも呼ばれるデイトナ・インターナショナル・スピー