アジア株GSが中国株の目標引き上げカンブリコン急落、投資家に警告新製品発表予定なし 東京時間11:17現在 香港ハンセン指数 25178.69（+179.87+0.72%） 中国上海総合指数 3860.50（+16.91+0.44%） 台湾加権指数 24378.80（+142.35+0.59%） 韓国総合株価指数 3188.57（-7.75-0.24%） 豪ＡＳＸ２００指数 8957.10（-22.87-0.25%） アジア株はまちまち、週末を前に積極的な売買は手