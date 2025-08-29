USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.758.096.937.05 1MO9.747.497.796.90 3MO9.837.458.257.42 6MO9.697.338.597.59 9MO9.707.388.807.79 1YR9.707.429.017.96 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.378.377.69 1MO8.538.237.62 3MO9.118.617.74