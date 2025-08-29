愛知県弥富市の交差点で大型バイクと乗用車が衝突し、バイクに乗っていた男性が死亡しました。 【写真を見る】大型バイクの22歳男性死亡 対向車線から右折してきた乗用車と衝突 愛知・弥富市の信号交差点 警察によりますときょう午前0時前、弥富市稲荷の信号交差点で直進中の大型バイクと、対向車線から右折してきた乗用車が衝突しました。 この事故で、大型バイクに乗っていた一宮市の無職・梶浦聖允さん（22）が病院に運ばれ