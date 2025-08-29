県内は、29日夜から所によって激しい雨が降り大雨となるおそれがあります。土砂災害などに十分注意が必要です。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、県内は大気の状態が非常に不安定になる見込みです。このため今夜から所によって、雷を伴って激しい雨が降り大雨となるおそれがあります。雨雲が予想以上に発達した場合は警報級の大雨となる可能性があります。29日と30日、予想される1時間降水量は多い所で30ミ