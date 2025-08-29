女優吉岡里帆（32）が29日、TBS系「ラヴィット！」に生出演。大好きなすしを食べ、お茶の間を沸かせた。吉岡はミントグリーンのワンピースで出演。番組では「吉岡里帆の大好きな寿司ベスト3を見破れ！お寿司サンレンタン」を行った。吉岡は「朝食を抜いてきました。おなかぺこぺこなので」と気合十分。炙りサーモンなど、大好きなすしを食べる吉岡にネットは「一生かわいい」、「朝からかわいすぎる」と大盛り上がりだった。