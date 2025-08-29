◇プロ野球セ・リーグ 広島8-3巨人(28日、マツダスタジアム)巨人に3連勝しチームの4連勝に貢献した先発の郄太一投手と4安打の中村奨成選手が試合後、喜びを語りました。郄投手は6回3失点の内容で勝利投手となり、今季負けなしの3連勝を飾りました。この日の投球について「丁寧に低めをついて投げていく意識をしていました」とコメント。打線は2回までに5点を奪うなど郄投手を援護。「打線の方があれだけ得点して