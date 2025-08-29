8月29日 公開 えなこさん 【拡大画像へ】 白泉社は8月29日、同社のWebサイト「ヤングアニマルWeb」にてえなこさんのグラビア「微笑の温度」を公開した。 公開されたグラビアには、えなこさんが登場。大胆に洗練されたスタイリッシュな都会系衣装のえなこさんのカットが多数掲載されている。 □「ヤングアニマルWeb」えなこさんのグラビアページ えなこさん (C)えなこ／白泉社