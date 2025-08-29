24年フィリーズレビューを制したエトヴプレ（牝4＝藤岡、父トゥーダーンホット）が29日付でJRA競走馬登録を抹消された。今後は北海道日高町のダーレー・ジャパン・ファームで繁殖入りする予定。アイルランド産で23年8月13日に小倉芝1200メートルの新馬戦（3着）でデビューした。通算13戦3勝、獲得賞金は1億533万5000円。24日のキーンランドカップ14着がラストランになった。