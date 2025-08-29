ヤン・マテウスがカタール1部カタールSCへ完全移籍横浜F・マリノスは8月28日、FWヤン・マテウスがカタール1部のカタールSCへ完全移籍することを正式発表した。ファンからは「もう寂しい」「またいつか」と反響を呼んでいる。現在26歳のマテウスは母国ブラジルのクラブを経て、2022年の夏にポルトガル2部モレイレンセから横浜FMに加入し、すぐさま右サイドを切り裂くレフティーとして主力の座を掴み取った。今季は低迷するチー