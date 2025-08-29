「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２９日午前１１時現在で、エス・サイエンスが「売り予想数上昇」で４位となっている。 この日の東京株式市場でＳサイエンスは続伸。同社はニッケルの老舗だが、最近では財務戦略としてビットコインの購入に踏み出しており、仮想通貨（暗号資産）関連の位置づけで注目されることが多い。ビットコイン価格の上昇などを背景に春から夏にかけて物色人気化し、６月