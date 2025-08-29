作家の岸田奈美氏（34）が29日、自身のX（旧ツイッター）を更新。木曜コメンテーターとして出演したABCテレビ「news おかえり」（月〜金後3・40）を28日の放送をもって卒業したことを報告した。岸田氏は「ご報告」と題し、「2022年4月の番組スタートから出演していた『#newsおかえり』を、坂下千里子さん、森田まりこちゃん・清水啓之くん夫婦、尾木ママ、村尾信尚先生と卒業してまいました！最終学歴おかえり！」と卒業を報告