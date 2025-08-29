鎌田大地はUECL予選に出場イングランド1部クリスタル・パレスは現地時間8月28日にUEFAカンファレンスリーグ（UECL）プレーオフの第2戦に臨み、ノルウェーのフレドリクスタと0-0で引き分けた。2試合合計スコア1-0で本戦出場を決めたなか、負傷から復帰して先発したMF鎌田大地のパフォーマンスについて海外メディアでは「インパクトは小さかった」など低評価だった。鎌田は10日に行われたリバプールとのコミュニティー・シールド