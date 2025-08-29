8月29日。「FIBAユーロバスケット2025」は大会3日目を迎え、グループDではスロベニア代表と開催国ポーランド代表が対戦した。 スロベニアのルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）は、通算3度目のユーロバスケットを迎え、代名詞のステップバックスリーに加え、巧みなステップワークでペイントエリアから加点。 26歳のスーパースターは、36分19秒