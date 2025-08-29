ブイキューブがしっかり。２８日の取引終了後、防音個室ブース「テレキューブ」が弁護士ドットコムに１８台導入されたと発表しており、好材料視されている。オンライン商談のような機密性と信頼性が求められる場面において特に利用率が高くなっているとしており、防音性の高い空間を整備したことで、顧客との信頼関係構築にもつながっているという。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む