岡山県吉備中央町の浄水場で有害性が指摘されている有機フッ素化合物・PFASが検出された問題です。健康問題への不安解消に向けて、地域住民と町が情報を共有するための連絡協議会が開かれました。 【写真を見る】吉備中央町PFAS検出問題住民と町が連絡協議会健康問題への不安解消などに向け情報共有目指す【岡山】 きのう（28日）行われたのは、町と地域住民が参加した「有機フッ素化合物に関する連絡協議会」です。協議会は