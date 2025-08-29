インフォメティス＝切り返し急。電力管理スマートフォンアプリ「ｅｎｅｎｏｗａ（エネノワ）」や「ｉｅｎｏｗａ（イエノワ）」、「ｈｉｔｏｎｏｗａ（ヒトノワ）」など電力消費量などのデータをＡＩで分析し可視化するサービスを展開する。電力消費者向けにとどまらず、スマートメーター開発やデータ分析案件など電力事業者向け支援ビジネスも行い業容を広げている。業績面では増収効