韓国の俳優イ・ジョンソクが9月、東京と大阪に来日し、ファンミーティング『2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR [With:Just Like This] in JAPAN』を開催する。それにともない29日、ファンに向けた動画メッセージが届いた。【動画】キュートなポーズも！日本語を交えてメッセージを寄せたイ・ジョンソク同イベントは、イ・ジョンソク本人の誕生日当日に開催されるソウル公演を皮切りに、アジア7都市で開催される。日本は