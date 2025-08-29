２８日に放送されたフジテレビ系ドラマ「愛の、がっこう。」では、カヲル（ラウール）の父について大きなヒントが発覚。ネットではある人物を予想する声が多数あがった。この日の「愛の、がっこう。」では、ＴＨＥＪＯＫＥＲで明菜社長（吉瀬美智子）が事件を起こしたことで大きなニュースに。それを知った愛実（木村文乃）は店の前までやってくるも、取材にきた百々子（田中みな実）に見つかり、帰るように促される。だがシ