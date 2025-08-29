黒潮の「大蛇行」の終息について説明する気象庁の担当者＝29日午前、気象庁気象庁は29日、日本列島の南側を流れる黒潮が、紀伊半島から東海沖で大きく曲がる「大蛇行」が、4月で終息したと発表した。2017年8月から7年9カ月の継続期間は過去最長。同庁は5月に「終息の兆候がある」と発表し、以降の観測から判断した。漁業関係者らが影響を注視している。気象庁によると、黒潮の流路は、漁業など海洋環境のさまざまな面に影響す