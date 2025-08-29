アップルが今年リリースする新型「AirPods Pro（AirPods Pro 3）」に「心拍数モニタリング」機能が搭載されるようです。 ↑AirPodsでも心拍数が測れるようになる（画像提供／Insung Yoon／Unsplash）。 米ブルームバーグのマーク・ガーマン記者によれば、アップルは心拍数モニタリング機能を搭載したAirPods Proを開発しているとのこと。 次期AirPods Proはそれ以外にも、音質の向上やアクティブノイズキャンセリング（AN