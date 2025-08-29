Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramのストーリーズを更新。金曜レギュラーパーソナリティーを務める『ZIP!』（日本テレビ系）のオフショットを公開した。 【画像】佐久間大介が阿部亮平にエール／阿部亮平＆志尊淳＆東京スカパラダイスオーケストラらのオフショット／阿部亮平 「カリスマックス」アー写 ■薬指だけ曲げた“カリスマックスポーズ”をきめる阿部亮平 Sn