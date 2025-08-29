韓国国民の１０人に８人（８０．９％）がトランプ政権の高関税政策に反対していることが分かった。日本では国民の７６．５％、さらには米国国民の４５％もトランプの関税に反対した。ドナルド・トランプ米大統領は２５日（現地時間）の韓米首脳会談後、「米韓間の関税合意は完了した事案（ａｄｏｎｅｄｅａｌ）」と話したが、国民はこれを容易に受け入れられない雰囲気だ。「トランピズム」に対する韓国人の反感は韓米関係に対